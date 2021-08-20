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США введут санкции против судна и двух физлиц в связи с "Северным потоком 2"

США введут санкции против судна и двух физлиц в связи с "Северным потоком 2"
Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - США введут ограничительные меры против судна и двух физических лиц в связи со строительством газопровода "Северный поток 2", говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Госдепартамент представил Конгрессу доклад (администрации США - ИФ) по мерам против "Северного потока 2", (...) в котором числится одно российское судно и двое россиян, связанных с "Северным потоком 2", - отмечается в заявлении.

При этом в нем не уточняется, о каких именно физлицах и судне идет речь.

Между тем, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что администрация США уведомила конгресс о введении санкций против АО "Нобилити" из Санкт-Петербурга. Это владелец судов снабжения "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", участвующих в реализации "Северного потока 2".

Также, по данным агентства, под санкции попали страховая компания "Константа", а также судно "Остап Шеремета".

При этом, согласно агентству, США оставили в силе отвод от санкций в отношении компании-оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG.

Администрация США по закону должна каждые три месяца отчитываться перед конгрессом о мерах, принятых против "Северного потока 2".

США Северный поток 2

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