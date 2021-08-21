Гостевой дом сгорел в Псковской области

Несколько человек могут оставаться под завалами

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Один человек пострадал в результате пожара в гостевом доме в деревне Подборовье-1 под Псковом, под завалами могут оставаться люди, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Там уточнили, что сообщение о возгорании гостевого дома, в котором отдыхали люди, поступило в правоохранительные органы в субботу.

"По предварительным данным, в результате пожара один пострадавший госпитализирован, еще несколько человек могут оставаться под завалами", - говорится в сообщении.

Следственные органы СКР по Псковской области проводят доследственную проверку. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления, а также сотрудники региональных управлений МВД и МЧС.

Устанавливаются причины пожара и точное количество пострадавших.