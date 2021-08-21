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Два человека погибли при пожаре в гостевом доме под Псковом

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - На месте возгорания в гостевом доме в Псковской области обнаружены тела двоих погибших, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Работы по разбору завалов продолжаются, предположительно, под ними может находиться еще один человек", - сказали в ведомстве.

Сообщение о возгорании в гостевом доме в деревне Подборовье-1 поступило спасателям в 3:23 субботы.

"К прибытию пожарных дом уже горел открытым пламенем. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электропечи в сауне", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, в результате пожара один пострадавший был госпитализирован. Начата доследственная проверка.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления, а также сотрудники региональных управлений МВД и МЧС.

Псковская область

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