Мантуров не исключил поставки систем ПВО С-400 Белоруссии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Системы С-400 "Триумф" могут быть поставлены Белоруссии для укрепления системы противовоздушной обороны (ПВО) союзного государства, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Россию и Беларусь давно связывают тесные союзные отношения. (...) В связи с этим объективно имеются планы по дальнейшему совершенствованию и укреплению системы ПВО Республики Беларусь, входящей в Союзное государство. С учетом этого Беларуси могут быть поставлены и такие самые современные системы ПВО как С-400, разработанные и производимые предприятиями концерна "Алмаз-Антей", - заявил Мантуров.

Он напомнил, что Россия и Белоруссия являются членами-соучредителями Союзного государства, Таможенного и Евразийского экономического союза, а также ведут военное сотрудничество в рамках ОДКБ.

Кроме того, глава Минпромторга РФ сообщил, что Россия выполнила свои контрактные обязательства по поставкам Белоруссии истребителей Су-30СМ.

"В конце 2019 года белорусской стороне было поставлено четыре истребителя Су-30СМ. Таким образом, контракт 2017 года между Минобороны Беларуси и корпорацией "Иркут" можно считать исполненным", - сказал Мантуров.

9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна заинтересована в покупке систем С-400 и рассчитывает на положительное решение российского руководства.

"Такой вопрос поставлен перед президентом России - о том, чтобы по сходной цене, за кредит - потому что таких денег у нас сейчас нет. Но мы ведем с ним (с президентом РФ - ИФ) диалог о том, чтобы С-400 были поставлены в Республику Беларусь", - сообщил Лукашенко в ходе "Большого разговора" с общественностью и СМИ.

22 июля глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев, что Минск еще не подал заявку на покупку С-400.