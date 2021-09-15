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Войска ПВО на учениях в Алтайском крае отразили авианалет условного противника

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения противовоздушной обороны общевойскового объединения Центрального военного округа, дислоцированные в Алтайском крае, в ходе учения отразили массированный авиационный налет на военные объекты, сообщает пресс-служба округа.

По замыслу учения, дежурные расчеты выявили массовый подлет авиации условного противника к местам дислокации стратегически значимых военных объектов в регионе.

"Военнослужащие подразделений ПВО совершили марш в назначенный район и развернули зенитно-ракетные комплексы "Бук". При появлении целей условного противника на радарах, расчеты взяли многочисленные авиационные цели на сопровождение и уничтожили при входе в зону поражения комплексов пусками без расхода боеприпасов. Всего было поражено более 30 целей", - говорится в сообщении.

Кроме того, малоразмерные летательные аппараты условного противника планировали нанести поражение зенитно-ракетным комплексам в ходе совершения марша. Для противодействия военнослужащие задействовали ПЗРК "Верба" и уничтожили цели на высотах от 300 до 1500 метров.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

Алтайский край

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