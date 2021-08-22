Денис Мантуров: началась сборка опытных образцов нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА

Глава Минпромторга РФ рассказал о создании новых "стратегов", производстве ударных дронов и планах экспорта С-400 в Индию и Белоруссию

Денис Мантуров: началась сборка опытных образцов нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Когда в России начнется массовое производство ударных дронов, будет ли создан новый "самолет судного дня" и каковы перспективы поставок систем С-400 в Белоруссию, рассказал в интервью обозревателю "Интерфакса" Екатерине Мальцевой министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

- Денис Валентинович, сколько самолетов и вертолетов планируется построить в 2021 году?

- Производитель самолетов - ОАК - планирует поставку около 30 пассажирских самолетов в этом году. Но надо понимать, что эти планы может скорректировать ситуация на рынке авиаперевозок, в том числе связанная с пандемией. Раскрывать планы по военным самолетам не стану. Если говорить о вертолетах, то их в 2021 году будет выпущено порядка 190 единиц.

- Когда приступит к летным испытаниям первый построенный "с нуля" Ту-160М?

- Серийное производство новых Ту-160 уже развернуто на заводе в Казани. Ожидаем, что первая такая машина выйдет на испытания в следующем году.

Напомню, что одновременно "Туполев" ведет глубокую модернизацию строевых Ту-160. На самолетах установлены новые двигатели НК-32 второй серии производства ОДК, модернизировано бортовое оборудование, улучшающее характеристики базовой машины. Эти машины уже проходят испытания и в скором времени будут переданы для следующего этапа испытаний специалистами Минобороны, в том числе в условиях, максимально отвечающих реальной обстановке. После этого модернизированные самолеты будут переданы в строевые части Дальней авиации.

- Как продвигаются работы по созданию нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА? На ваш взгляд, он превзойдет по своим характеристикам американского конкурента B-21 Raider?

- Как и запланировано, реализуется комплекс опытно-конструкторских работ. Совместно с заказчиком определен облик самолета. В соответствии с контрактом и сводным графиком идет поэтапная передача рабочей конструкторской документации на завод-изготовитель. На самой производственной площадке идет агрегатная сборка опытных образцов. Разумеется, мы ставим задачу создать технику, превосходящую по возможностям технику других стран.

- В России появится новый "самолет судного дня" на замену Ил-80?

- Российская авиационная промышленность может выпускать самолеты всех классов, в том числе и самолеты такого назначения. Работы в этом направлении ведутся. Заказчиком таких спецмашин выступает военное ведомство.

- Как вы считаете, Россия сможет выдержать конкуренцию на мировом рынке ударных беспилотников? Удастся ли сократить отставание от других стран?

- Россия - очень сильный игрок на этом рынке, у нас создана вся линейка ударных БЛА. Как и наши боевые самолеты, боевые беспилотники находятся на мировом уровне. Мы опираемся на отечественную научную и технологическую школу и традицию, мы не отстаем от США, Израиля, Китая и Турции в этом вопросе. При этом создаем все необходимые условия для развития радиоэлектроники и электронно-компонентной базы для данного направления.

Например, компания "Кронштадт" по заказу Минобороны России смогла создать БЛА "Орион" ("Иноходец"), который не уступает по своим летно-техническим характеристикам лучшим иностранным аналогам. Комплекс вызывает интерес за рубежом - мы уже получили официальные заявки со стороны ряда иностранных партнеров. В настоящее время сформировался пул потенциальных заказчиков "Орион-Э". Комплекс может поставляться в двух вариантах: в разведывательном и разведывательно-ударном исполнении - это зависит от потребностей и пожеланий заказчика.

Хотел бы обратить внимание, что совсем недавно на международной оборонной выставке "MILEX-2021" в Минске была представлена новая модификация "Орион-Э" - со спутниковым каналом передачи данных. Такой комплекс может передавать на пункт управления информацию со своего борового оборудования в реальном времени с любого расстояния без ограничений. На базе этого проекта Россия готова предложить направления развития, которые в чем-то даже предвосхитят тенденции в этом классе летательных аппаратов.

- Когда РФ будет готова к массовому производству тяжелых ударных беспилотников, в частности, С-70 "Охотник" и "Альтиус"?

- Первая партия БЛА "Альтиус" уже находится в производстве, с конца текущего года начнутся серийные поставки. Насчет С-70 "Охотник" - тут мы видим заинтересованность военного ведомства, готовимся к серийному производству этого беспилотника, прорабатываем вопрос заключения долгосрочного контракта уже в будущем году.

- Ожидается ли в скором времени заключение договора с Минобороны РФ на ОКР по скоростному боевому вертолету или эти работы пока откладываются?

- Холдинг "Вертолеты России" ведет предварительные работы по перспективному скоростному и транспортно-боевому вертолету, по итогам которых Минобороны РФ будет принимать решение о заключении договора.

- РФ продолжит сотрудничество с Белоруссией по укреплению ее вооруженных сил, в частности, за счет поставок систем ПВО С-400 и самолетов Су-30СМ?

- Россию и Белоруссию давно связывают тесные союзные отношения. Страны являются членами-соучредителями Союзного государства, Таможенного и Евразийского экономического союза, а также ведут военное сотрудничество в рамках ОДКБ. В связи с этим объективно имеются планы по дальнейшему совершенствованию и укреплению системы ПВО Республики Беларусь, входящей в Союзное государство. С учетом этого Беларуси могут быть поставлены и такие самые современные системы ПВО как С-400, разработанные и производимые предприятиями Концерна "Алмаз-Антей". Что касается самолетов, в конце 2019 года белорусской стороне было поставлено четыре истребителя Су-30СМ. Таким образом, контракт 2017 года между Минобороны Беларуси и корпорацией "Иркут" можно считать исполненным.

- Когда первая партия С-400 для Индии будет готова к передаче заказчику? Коронавирус не помешает поставкам?

- Работа по этому проекту осуществляется в соответствии с контрактными обязательствами российской стороны и, безусловно, нами будут предприняты все усилия для поставки законтрактованных объемов в установленные сроки и с должным качеством.

- В какие сроки могут быть подписаны контракты с Индией на приобретение 21 истребителя МиГ-29, шести вертолетов Ка-31, модернизацию 59 индийских МиГ-29 и производство по лицензии 18 самолетов Су-30МКИ?

- В 2021 году поступил тендерный запрос от штаба ВВС Индии на поставку дополнительной партии истребителей МиГ-29UPG в текущем году, а также на доработку имеющихся на вооружении самолетов. Коммерческое предложение российской стороны сейчас рассматривается заказчиком, ожидаем решение по нему. Вопрос поставки комплектов для производства дополнительной партии самолетов Су-30МКИ требует некоторого времени для проработки из-за необходимости включения в их состав новых авиационных средств поражения и радиоэлектронного оборудования. Что касается вертолетов, то в 2020 году нашим индийским партнерам направлены предложения на поставку Ка-31, в настоящее время ожидаем решения о проведении контрактных переговоров.