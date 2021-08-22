Путин заявил о рисках недобросовестной конкуренции из-за нового эконалога в ЕС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Новый экологический налог в Евросоюзе противоречит принципам Всемирной торговой организации и может привести к недобросовестной конкуренции, считает президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас активно наши партнеры в Европе продвигают вопрос защиты окружающей среды, выбросов и экологический налог практически пытаются сформулировать. Это явно противоречит принципам Всемирной торговой организации", - сказал Путин в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия".

"Это налог на отдельные страны, в том числе на нас. Имею в виду наши конкурентные преимущества, в том числе в сфере наличия у нас природных ресурсов и энергетических ресурсов", - сказал Путин.

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