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В Кремле заявили, что РФ не будет вмешиваться в события в Афганистане

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Россия не намерена вмешиваться в события, которые происходят в Афганистане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сообщил журналистам, что на очередном заседании Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) упоминалась эта линия развития событий "в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительную опасность и угрозы".

"Конечно же, никто вмешиваться в эти события не собирается", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, нет ли планов вмешательства России в события в Афганистане, в частности, по оказанию помощи лидеру сопротивления в провинции Панджшер Ахмаду Масуду.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли Россия оказать дипломатические посреднические усилия для урегулирования ситуации в Афганистане, Песков сказал: "Об этом речь не идет".

Дмитрий Песков Афганистан

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