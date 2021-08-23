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Байден заявил, что РФ и Китай не рады уходу США из Афганистана

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В России и Китае явно были бы рады, если бы США продолжили военную операцию в Афганистане, заявил в воскресенье президент США Джо Байден.

"Представьте, что вы - в Москве или Пекине. Довольны ли вы тем, что мы уходим (из Афганистана - ИФ)?", - спросил он журналиста на пресс-конференции в Белом доме. После этого Байден рассмеялся, а затем - предположил, что Москва и Пекин были бы рады видеть, как США надолго увязают в афганском конфликте.

Мысль о том, что РФ и Китай не рады уходу США из Афганистана Байден и некоторые члены его администрации озвучивали и раньше. В то же время, многие западные эксперты отмечают, что Китай, напротив, теперь имеет возможность расширить свое влияние на Афганистан и реализовывать там свои экономические проекты. Кроме того, европейские и американские эксперты отмечали, что и РФ, и Китай, судя по всему, в отличие от США, не были застигнуты врасплох приходом ко власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Хроника 18 июля – 23 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Россия Китай Джо Байден США Афганистан

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