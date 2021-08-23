Власти Крыма не увидели угроз для полуострова от "Крымской платформы"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Саммит "Крымской платформы" в Киеве не повлияет на статус Крыма и безопасность его жителей, считает председатель парламента республики Владимир Константинов.

"Каких-то резких движений делать не стоит, потому что это выглядит крайне несерьезно. Никаких угроз для Крыма это не несет", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

Спикер уверен, что статус Крыма уже не обсуждается на "серьезном уровне", а саммит он назвал ток-шоу. Константинов также считает, что вариант силового сценария решения крымского вопроса со стороны Украины исключен: "Крымчане в полной безопасности".

Глава Крыма Сергей Аксенов также считает, что в задачи "Крымской платформы" не входит решение каких-либо серьезных задач.

"Наверное, надо просто создавать информационный фон, показывать жителям Украины, что они (украинские власти - ИФ) якобы что-то делают, чтобы там что-то вернуть назад, хотя никаких способов и шансов у них нет. Я вообще не понимаю, для чего этот процесс организован", - сказал Аксенов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле считают саммит "Крымской платформы" антироссийским и крайне недружественным мероприятием.

26 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению 23 августа 2021 года в стране учредительного саммита "Крымской платформы". Позже стало известно, что Украина развивает "Крымскую платформу" как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на "деоккупацию Крыма", а также защиты прав и интересов граждан Украины.