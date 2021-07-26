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Байден и Харрис не приедут в Киев на встречу "Крымской платформы"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - На саммите "Крымская платформа" в Киеве будет представитель правительства США вместо президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, сообщил исполняющий обязанности временного поверенного в делах США Джордж Кент.

"От нас будет член кабинета (правительства США - ИФ). То есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета. И мы знаем, что это очень важно", - сказал Кент в интервью "Радио Свобода" (признана иноагентом в РФ).

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину с официальным визитом.

"В этот фундаментальный для украинцев год - год 30-летия Независимости Украины, в рамках которого и состоится наша важная "Крымская платформа", (...) я пригласил президента Соединённых Штатов Америки и вице-президента. Мы верим, что в этот год, такой символичный для Украины, США обязательно будут с нами, и будут у нас в гостях с официальными и неофициальными визитами", - сказал Зеленский на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в Киеве.

Блинкен в ответ отметил, что в связи с пандемией COVID-19 у президента США возникают сложности с международными визитами.

Украина Джо Байден Камала Харрис Джордж Кент

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