Участники "Крымской платформы" не исключили новых санкций против РФ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Участники "Крымской платформы", саммит которой состоялся в Киеве в понедельник, приветствуют необходимые совместные дипломатические усилия, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, говорится в совместной декларации участников форума.

В документе подтверждается решимость поддерживать давление на Россию "для прекращения временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановления контроля Украины над этой территорией", а также рассмотреть "введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы и согласно соответствующим процедурам, когда это необходимо и если действия России будут того требовать".

Участники платформы решили использовать соответствующие механизмы ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных и региональных организаций для решения проблем, связанных с "временной оккупацией" полуострова.

Кроме того, решено создать сеть контактных подразделений по вопросам Крыма в дипломатических ведомствах государств-участников платформы и поощрять координацию деятельности по Крыму между национальными парламентами, а также в рамках межпарламентских ассамблей, отмечается в декларации.

В Кремле считают саммит "Крымской платформы" в Киеве антироссийским и крайне недружественным мероприятием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране, мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. И в этом плане отношение абсолютно однозначное как к антироссийскому мероприятию", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Участие в учредительном саммите "Крымской платформы" подтвердили 46 стран и международных организаций. В Киев прибыли 14 глав государств и правительств, а также президент Евросовета Шарль Мишель. На разных уровнях в саммите приняли участие все страны ЕС и НАТО, страны G7, Люблинский треугольник (Украина, Литва, Польша), Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова) и страны Нормандского формата (за исключением РФ).

"Крымская платформа" - это международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям включения Крыма в состав России и возвращения полуострова под контроль Украины.