Более 4,5 тыс. жителей Дагестана остались без газа после схода селя

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В результате сильных ливней в Левашинском районе Дагестана селевым потоком снесены опоры межпоселкового газопровода высокого давления, из-за угрозы разрыва газопровода временно прекращена подача газа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

По сообщению ведомства, без газа остались 950 домов в четырех населенных пунктах. В них проживают 4650 человек, в том числе 1583 ребенка. До утра жителям этих населенных пунктов придется пользоваться остаточным газом в газопроводе, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней в Карадахской теснине в Гунибском районе Дагестана оказалась заблокирована тургруппа, одного из туристов унесло потоком воды в реку.