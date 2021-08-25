Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

СК в Дагестане начал проверку из-за гибели и пропажи людей после схода селей

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Следователи организовали проверку по факту пропажи людей и гибели туриста из Санкт-Петербурга в результате схода селя в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"В результате кратковременных ливневых дождей и схода селевого потока 22 августа в ущелье Карадахская теснина Гунибского района были заблокированы более 30 туристов, из которых двое пропали без вести. В населенных пунктах Хаджалмахи и Куппа Левашинского района селевым потоком унесло в направлении реки Казикумухское Койсу легковой автомобиль, в котором находились два человека, и грузовой автомобиль, в котором находился 52-летний мужчина", - говорится в сообщении.

По данным фактам организованы проверки. В ходе поисково-спасательных мероприятий в 4-х км от Карадахской теснины обнаружили тело 37-летнего туриста из города Санкт-Петербурга.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, поисковые мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что третьи сутки в Дагестане сотни волонтеров и десятки спасателей ищут унесенных селевыми потоками и рекой двух туристов и трех местных жителей. К поискам также подключился вертолет МЧС. В среду тело одного из пропавших было обнаружено в Гунибском районе.

Дагестан

Новости по теме

Новости

МВД увеличило награду за помощь в розыске сбежавшего Мавриди до 1,5 млн руб.

Что произошло за день: среда, 25 августа

В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней школьницы

Рогозин пригласит Маска, Брэнсона и Безоса на запуск "Союза МС-19"

Рогозин пригласит Маска, Брэнсона и Безоса на запуск "Союза МС-19"

Лесной пожар разгорелся в Тольятти

Судно с ночным клубом убрали с реки в центре Петербурга

Москва готова оперативно рассмотреть заявку Минска на поставки С-400

Афганистан во власти талибов

Четыре российских самолета с эвакуируемыми вылетели из Кабула в РФ

Четыре российских самолета с эвакуируемыми вылетели из Кабула в РФ

Путин разрешил службу чиновникам с иностранным гражданством при невозможности от него избавиться

Путин разрешил службу чиновникам с иностранным гражданством при невозможности от него избавиться
Афганистан во власти талибов

Около тысячи человек получили разрешение на въезд в РФ из Афганистана

Около тысячи человек получили разрешение на въезд в РФ из Афганистана
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');