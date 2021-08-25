СК в Дагестане начал проверку из-за гибели и пропажи людей после схода селей

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Следователи организовали проверку по факту пропажи людей и гибели туриста из Санкт-Петербурга в результате схода селя в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"В результате кратковременных ливневых дождей и схода селевого потока 22 августа в ущелье Карадахская теснина Гунибского района были заблокированы более 30 туристов, из которых двое пропали без вести. В населенных пунктах Хаджалмахи и Куппа Левашинского района селевым потоком унесло в направлении реки Казикумухское Койсу легковой автомобиль, в котором находились два человека, и грузовой автомобиль, в котором находился 52-летний мужчина", - говорится в сообщении.

По данным фактам организованы проверки. В ходе поисково-спасательных мероприятий в 4-х км от Карадахской теснины обнаружили тело 37-летнего туриста из города Санкт-Петербурга.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, поисковые мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что третьи сутки в Дагестане сотни волонтеров и десятки спасателей ищут унесенных селевыми потоками и рекой двух туристов и трех местных жителей. К поискам также подключился вертолет МЧС. В среду тело одного из пропавших было обнаружено в Гунибском районе.