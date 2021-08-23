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Туриста унесло рекой в Дагестане

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Спасатели ищут туриста, которого унесло рекой в горах Дагестана, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"В результате ливневых дождей в Карадахской теснине в Гунибском районе Дагестана была заблокирована группа туристов из 15 человек из-за подъема уровня воды реки. Одного туриста унесло рекой, ведутся его поиски", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, заблокированных туристов спасатели МЧС эвакуировали, пострадавших среди них нет.

Прокуратура Дагестана проверяет информацию об инциденте с туристами в Карадахской теснине, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Поступила информация о том, что группа туристов из 15 человек заблокирована из-за поднятия уровня реки в Гунибском районе. Информацию о происшествии проверяется", - говорится в сообщении.

Дагестан

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