Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:54Заразились
на 27.07В России 6 172 812+23 032В мире 194 715 112+551 923

Мишустин поручил проработать меры поддержки Амурского судостроительного завода

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду прибыл Комсомольск-на-Амуре, где посетил Амурский судостроительный завод. В ходе визита он поручил профильным федеральным министерствам вместе с местными властями проработать меры по финансовой поддержке завода. Вопросом выделения средств займется Минпромторг РФ.

"Мы понимаем, что нужно, конечно, смотреть в том числе на вашу финансовую ситуацию. И я попрошу министра финансов вместе с министром промышленности, с участием губернатора посмотреть, что можно еще будет сделать", - сказал Мишустин во время посещения предприятия.

Глава кабинета министров РФ напомнил о том, что ранее завод был докапитализирован на 4 млрд рублей. Кроме того, были реструктуризированы долги предприятия примерно на 1,9 млрд рублей.

Гендиректор завода Владимир Кулаков рассказал премьеру, что предприятию требуется новый док для транспортировки построенных судов и специальный гидроузел для него. На создание этих объектов необходимо 9,2 млрд рублей и 5,5 млрд рублей соответственно.

Мишустин обратил внимание на то, что износ действующего дока составляет около 80%.

"Мы понимаем, что ввиду значительного износа (...) нужно решать (вопрос - ИФ). Соответствующее поручение дано Минпромторгу - и по строительству транспортно-спускового дока, и - на первом этапе - реконструкции гидротехнических сооружений", - сказал глава российского кабмина.

Он добавил, что правительство РФ рассмотрит все эти вопросы. "Денис Валентинович (Мантуров - ИФ) взял это в работу, соответствующие поручения даны", - заверил премьер.

Премьеру показали строящиеся корабли - так, у двух МРК полностью собрано днище, настелена палуба, идет работа над новыми секциями. Ему также представили закладные днищевые секции корветов.

Амурский судостроительный завод - крупнейшее полнопрофильное судостроительное предприятие на Дальнем Востоке, входит в состав "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК). Завод строит корветы проекта 20380, малые ракетные корабли (МРК) проекта 22800 "Каракурт", грузопассажирские автомобильно-железнодорожные паромы проекта CNF11CPD для Сахалина, выпускает аварийно- спасательные суда и другие суда гражданского назначения, ремонтирует подводные корабли Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

Амурский судостроительный завод действует с 1936 года. За это время он выпустил более 300 кораблей и судов различного назначения. Для Военно-морского флота было построено 57 атомных подводных лодок, 41 дизель-электрическая подводная лодка, 56 боевых надводных кораблей. Гражданский отечественный флот пополнился 155 судами и сооружениями океанотехники, в том числе ледоколами и судами ледокольного типа, сухогрузами и судами-спасателями для обслуживания нефтегазоносного шельфа страны.

В настоящее время он приступил к комплексной реконструкции производственных мощностей. Основная цель этой работы - обеспечение технической оснащенности предприятия для строительства судов гражданского назначения с одновременным выпуском традиционной профильной продукции.

Михаил Мишустин Комсомольск-на-Амуре Амурский судостроительный завод

Новости

Истребитель Checkmate будут собирать на заводе в Комсомольске-на-Амуре

Истребитель Checkmate будут собирать на заводе в Комсомольске-на-Амуре

Ростуризм задумал создать российский аналог Booking.com

"Аэрофлот" и еще шесть авиакомпаний запросили допуск на курорты Египта

"Аэрофлот" и еще шесть авиакомпаний запросили допуск на курорты Египта

Что произошло за день: вторник, 27 июля

Пандемия коронавируса

В РАН сочли прекрасной идеей "коктейльную" вакцинацию против COVID

Немецкий оргкомитет "Петербургского диалога" приостановит все двусторонние мероприятия

Немецкий оргкомитет "Петербургского диалога" приостановит все двусторонние мероприятия

Большой театр откроет новый сезон 13 сентября

Пандемия коронавируса

Пятый этап исследования коллективного иммунитета россиян начнут 30 августа

Пятый этап исследования коллективного иммунитета россиян начнут 30 августа

Путин потребовал от ЦБ и правительства координировать меры по борьбе с инфляцией

Союз ректоров России не будет требовать пускать в вуз только привитых студентов

Союз ректоров России не будет требовать пускать в вуз только привитых студентов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');