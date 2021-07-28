Мишустин поручил проработать меры поддержки Амурского судостроительного завода

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду прибыл Комсомольск-на-Амуре, где посетил Амурский судостроительный завод. В ходе визита он поручил профильным федеральным министерствам вместе с местными властями проработать меры по финансовой поддержке завода. Вопросом выделения средств займется Минпромторг РФ.

"Мы понимаем, что нужно, конечно, смотреть в том числе на вашу финансовую ситуацию. И я попрошу министра финансов вместе с министром промышленности, с участием губернатора посмотреть, что можно еще будет сделать", - сказал Мишустин во время посещения предприятия.

Глава кабинета министров РФ напомнил о том, что ранее завод был докапитализирован на 4 млрд рублей. Кроме того, были реструктуризированы долги предприятия примерно на 1,9 млрд рублей.

Гендиректор завода Владимир Кулаков рассказал премьеру, что предприятию требуется новый док для транспортировки построенных судов и специальный гидроузел для него. На создание этих объектов необходимо 9,2 млрд рублей и 5,5 млрд рублей соответственно.

Мишустин обратил внимание на то, что износ действующего дока составляет около 80%.

"Мы понимаем, что ввиду значительного износа (...) нужно решать (вопрос - ИФ). Соответствующее поручение дано Минпромторгу - и по строительству транспортно-спускового дока, и - на первом этапе - реконструкции гидротехнических сооружений", - сказал глава российского кабмина.

Он добавил, что правительство РФ рассмотрит все эти вопросы. "Денис Валентинович (Мантуров - ИФ) взял это в работу, соответствующие поручения даны", - заверил премьер.

Премьеру показали строящиеся корабли - так, у двух МРК полностью собрано днище, настелена палуба, идет работа над новыми секциями. Ему также представили закладные днищевые секции корветов.

Амурский судостроительный завод - крупнейшее полнопрофильное судостроительное предприятие на Дальнем Востоке, входит в состав "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК). Завод строит корветы проекта 20380, малые ракетные корабли (МРК) проекта 22800 "Каракурт", грузопассажирские автомобильно-железнодорожные паромы проекта CNF11CPD для Сахалина, выпускает аварийно- спасательные суда и другие суда гражданского назначения, ремонтирует подводные корабли Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

Амурский судостроительный завод действует с 1936 года. За это время он выпустил более 300 кораблей и судов различного назначения. Для Военно-морского флота было построено 57 атомных подводных лодок, 41 дизель-электрическая подводная лодка, 56 боевых надводных кораблей. Гражданский отечественный флот пополнился 155 судами и сооружениями океанотехники, в том числе ледоколами и судами ледокольного типа, сухогрузами и судами-спасателями для обслуживания нефтегазоносного шельфа страны.

В настоящее время он приступил к комплексной реконструкции производственных мощностей. Основная цель этой работы - обеспечение технической оснащенности предприятия для строительства судов гражданского назначения с одновременным выпуском традиционной профильной продукции.