В работе сервиса "Яндекс.Go" произошел сбой

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Специалисты "Яндекса" работают над устранением сбоя в работе своего приложения "Яндекс Go", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"У ряда пользователей могут возникать кратковременные трудности с доступом к сервисам Яндекс Go. Наши специалисты работают над устранением сложностей. Приносим извинения за неудобства", - сказали в "Яндексе" во вторник.

Жалобы на сбои в работе сервисов "Яндекса" стали поступать на сайт Downdetector примерно с 9:30. В настоящее время зафиксировано несколько сот жалоб из городов в основном Европейской части России, большинство – из Москвы и Санкт-Петербурга. Подавляющее число – больше 90% жалоб – на недоступность сайта компании.

Яндекс Go – приложение для заказа такси, еды, продуктов, доставки посылок, аренды машин и просмотра расписания транспорта