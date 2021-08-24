Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

"Яндекс" сообщил, что устранил сбой в работе "Яндекс Go"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Сервисы приложения "Яндекс Go" снова работают в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекса".

Пользователи примерно с 9:30 утра вторника по московскому времени начали жаловаться на сбои в работе приложений для заказа такси, еды, продуктов, доставки посылок, аренды машин и просмотра расписания транспорта. Отслеживающий сбои в интернете сервис Downdetector зафиксировал несколько сотен жалоб из городов в основном европейской части России, большинство - из Москвы и Петербурга.

В "Яндексе" подтвердили появление кратковременных сбоев с доступом к сервисам "Яндекс Go", заверили, что скоро все починят, и извинились за неудобства.

Яндекс Яндекс Go Москва Петербург

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 18,8 тыс. случаев коронавируса

Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

В Ярославле отстранили от работы сотрудников психбольницы, избивших пациентку

В работе сервиса "Яндекс.Go" произошел сбой

В работе сервиса "Яндекс.Go" произошел сбой

"Эльгауголь" попросила гарантии на вывоз угля на период прокладки ж/д ветки до Охотского моря

Танк "Армата" не пойдет на экспорт, пока его не получит российская армия

Танк "Армата" не пойдет на экспорт, пока его не получит российская армия

Башкирский экс-прокурор получил восемь лет колонии за взятку

Прокуратура проверит слова чиновника, назвавшего красноярцев "плаксивым сбродом"

Прокуратура проверит слова чиновника, назвавшего красноярцев "плаксивым сбродом"

Оперштаб Якутии заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами

В Нижегородской области и Мордовии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');