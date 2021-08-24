"Яндекс" сообщил, что устранил сбой в работе "Яндекс Go"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Сервисы приложения "Яндекс Go" снова работают в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекса".

Пользователи примерно с 9:30 утра вторника по московскому времени начали жаловаться на сбои в работе приложений для заказа такси, еды, продуктов, доставки посылок, аренды машин и просмотра расписания транспорта. Отслеживающий сбои в интернете сервис Downdetector зафиксировал несколько сотен жалоб из городов в основном европейской части России, большинство - из Москвы и Петербурга.

В "Яндексе" подтвердили появление кратковременных сбоев с доступом к сервисам "Яндекс Go", заверили, что скоро все починят, и извинились за неудобства.