Жителям Тюмени из-за смога от пожаров рекомендовали не открывать окна

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Большое количество мелкодисперсных частиц из-за лесных пожаров и горящих торфяников обнаружено в отобранных утром во вторник в Тюмени пробах воздуха, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Из-за смога местным жителям рекомендуется как можно меньше находиться на улице и не открывать окна.

Смог может привести к ухудшению состояния людей, страдающих легочными, сердечными и аллергическими заболеваниями. При это подчеркивается, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Тюмени не обнаружено.

Региональный оперштаб сообщает, что источником задымления в городе стали природные пожары в Тюменской и Курганской областях.

Из-за образовавшегося смога тюменцам рекомендуется как можно меньше находиться на улице и не открывать окна. "Рекомендуется сократить физическую нагрузку, увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что Тюмень во вторник накрыла пелена смога с запахом гари от лесных пожаров и горящих торфяников.

По данным регионального диспетчерского пункта Тюменской авиабазы, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 13 лесных пожаров на общей площади свыше 38 га.

24 августа в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах из-за аномально жаркой погоды установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень опасности). Во вторник днем столбик термометра в некоторых районах региона поднимется до плюс 36-37 градусов.

Ранее сообщалось, что накануне в Тюмени ощущался сильный запах гари от горящих в районе ТЭЦ-2 торфяников.