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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Тюмень вновь окутал смог от лесных пожаров и горящих торфяников

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пелена смога с запахом гари накрыла Тюмень утром во вторник.

"Причина смога и гари – лесные пожары, а также горящие в окрестностях Тюмени торфяники", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы областного департамента лесного комплекса.

По данным регионального диспетчерского пункта Тюменской авиабазы, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 13 лесных пожаров на общей площади свыше 38 га.

24 августа в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах из-за аномально жаркой погоды установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень опасности).

По данным синоптиков, во вторник днем столбик термометра в некоторых районах поднимется до плюс 36-37 градусов.

Ранее сообщалось, что накануне в Тюмени ощущался сильный запах гари от горящих в районе ТЭЦ-2 торфяников.

Тюмень

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