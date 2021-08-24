"Гринпис" ждет в конце лета новую волну лесных пожаров на юге России

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В конце лета в южных регионах России возможна новая волна лесных пожаров из-за поджигания сухой травы, заявил "Интерфаксу" руководитель противопожарного отдела российского отделения "Гринписа" Григорий Куксин.

По его оценке, сейчас ситуация с лесными пожарами находится на среднем для этого времени года уровне.

"До этого у нас был экстремальный пик пожаров, особенно в Якутии. Сейчас мы идем примерно по средним значениям. Обострение закончилось, потому что выпали дожди. Перелом ситуации с пожарами был вызван именно погодой", - подчеркнул эколог.

Обстановку в Якутии он считает сейчас достаточно стабильной, однако в ближайшее время в республике ожидается сухая и солнечная погода, которая может вызвать новые пожары.

Куксин также отметил мощные лесные пожары в Иркутской области: "В основном это пожары, вызванные сжиганием порубочных остатков, в зоне освоения тайги, там, где легально вырубают лес".

По его оценке, сложная ситуация сохраняется в Самарской и Оренбургской областях.

Куксин сообщил, что лесные пожары распространяются по всему Уралу, в его северной части. "В этом регионе сейчас экстремально сухая и жаркая погода, начинает расти количество пожаров. Это необычно и тревожно для этого региона. Как правило, в это время там уже осенняя погода, а сейчас высокая температура", - сказал он. Кроме того, по его словам, лесные пожары продолжают действовать в Сибири и на Дальнем Востоке.

По словам эколога, в году наблюдается два основных пика лесных пожаров: первый - в апреле-мае, второй - в конце июля - начале августа. Сейчас завершается второй пик.

"Потом небольшой дополнительный осенний пик пожаров, вызванный в южных регионах, прежде всего, выжиганием травы. Окончательное снижение лесных пожаров будет с приходом активных дождей в осенний период", - отметил он.

"Погодные условия в некоторых регионах весь год позволяют развиваться лесным пожарам. Где-то торфяные пожары останутся, я думаю, в Карелии они будут действовать, также вокруг Тюмени, в Ленинградской области", - заключил представитель "Гринписа".

По данным федеральной "Авиалесоохраны", особый противопожарный режим введен в 59 регионах России, режим чрезвычайной ситуации - в шести регионах. В стране горят 176 лесных пожаров на площади 1 058 тысяч гектаров. В Якутии горят 956 тысяч га, в Иркутской области - 56 тысяч га, на Чукотке - 23 тысячи га.