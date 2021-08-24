Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В России за сутки выявлено 18,8 тыс. случаев коронавируса

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Еще 18 833 случая инфицирования коронавирусом зарегистрировано в РФ за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

В стране умерли за сутки 794 человека. Наибольшая смертность зафиксирована в столице - 56 летальных случаев, в Санкт-Петербурге - 39, в Краснодарском крае - 33.

Общее число жертв COVID-19 в РФ достигла 177 614.

Поправились и выписаны 6,053 млн пациентов, в том числе 18 636 за минувшие сутки.

Новые зараженные регистрировались в 85 регионах России. Больше всего заболевших выявлено в Московской области - 1125. В Москве суточный COVID-прирост составил 1105. В Петербурге 600 новых эпизодов.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 785 374 случаев коронавирусной инфекции.

Хроника коронавируса. Август.

20
Фестиваль Гай Джатра празднуют в Непале в период пандемии коронавируса COVID-19. Непальские индусы отмечают религиозный праздник, прося спасения и мира для членов их семей, которые скончались в прошлом году.20 августа. Безработица и высокие цены на продовольствие приводят к увеличению числа бездомных в Бразилии на фоне пандемии коронавируса.19 августа. В Индии за сутки более восьми миллионов человек привились от коронавируса.18 августа. Отель для прохождения 21-дневного карантина для прибывающих в Гонконг из стран "повышенного риска".17 августа. Камни с именами умерших от коронавируса, разложенные на стихийном мемориале у здания правительства Буэнос-Айреса.16 августа. На Филиппинах зарегистрирован первый случай лямбда-варианта коронавируса.13 августа. Похоронные бригады работают круглосуточно во многих районах Индонезии, не только помогая хоронить, но и знакомя общественность с новыми правилами погребения умерших от заражения COVID-19.12 августа. Изоляция австралийского Мельбурна будет продлена на неделю после того, как штат Виктория зафиксировал 20 новых случаев заражения COVID-19.11 августа. В Непале проходит вакцинация пожилых людей от коронавируса COVID-19 препараторм AstraZeneca.9 августа. В Чили объявили национальный траур в память о гражданах страны, умерших от коронавируса. 6 августа. В Италии "зеленый пропуск" (документ с данными о вакцинации) стал обязательным для преподавателей, пассажиров общественного транспорта, посетителей музеев и ресторанов.5 августа. В школах Бразилии возобновились занятия после полутора лет дистанционного обучения.3 августа. Более 85 процентов взрослого населения в Шанхае прошли полный курс вакцинации.2 августа. В Израиле проходит вакцинация третьей дозой препарата Pfizer-BioNTech людей старше 60 лет. 2 августа. В Берлине прошли 13 акций протеста против коронавирусных ограничений. В ходе воскресных протестов задержали около 600 человек.2 августа. Сотрудники скорой оказывают помощь бездомным с COVID-19 на улицах Бангкока.2 августа. Власти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается.1 августа. Власти Индии приказали закрыть магазины в некоторых рыночных зонах после резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в Ченнаи.1 августа. В Японии продлили до конца августа режим чрезвычайной ситуации в трёх префектурах Токио - Сайтаме, Тибе и Канагаве - и западной префектуре Осака.1 августа. В столице Великобритании прошел полумарафон "Достопримечательности Лондона". Забег стал первым крупномасштабным беговым мероприятием, проведенным после ослабления карантинных ограничений.
Фестиваль Гай Джатра празднуют в Непале в период пандемии коронавируса COVID-19. Непальские индусы отмечают религиозный праздник, прося спасения и мира для членов их семей, которые скончались в прошлом году.
Хроника 09 января 2020 года – 24 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

Новости

Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

"Яндекс" сообщил, что устранил сбой в работе "Яндекс Go"

В Ярославле отстранили от работы сотрудников психбольницы, избивших пациентку

В работе сервиса "Яндекс.Go" произошел сбой

В работе сервиса "Яндекс.Go" произошел сбой

"Эльгауголь" попросила гарантии на вывоз угля на период прокладки ж/д ветки до Охотского моря

Танк "Армата" не пойдет на экспорт, пока его не получит российская армия

Танк "Армата" не пойдет на экспорт, пока его не получит российская армия

Башкирский экс-прокурор получил восемь лет колонии за взятку

Прокуратура проверит слова чиновника, назвавшего красноярцев "плаксивым сбродом"

Прокуратура проверит слова чиновника, назвавшего красноярцев "плаксивым сбродом"

Оперштаб Якутии заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами

В Нижегородской области и Мордовии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');