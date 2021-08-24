В России за сутки выявлено 18,8 тыс. случаев коронавируса

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Еще 18 833 случая инфицирования коронавирусом зарегистрировано в РФ за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

В стране умерли за сутки 794 человека. Наибольшая смертность зафиксирована в столице - 56 летальных случаев, в Санкт-Петербурге - 39, в Краснодарском крае - 33.

Общее число жертв COVID-19 в РФ достигла 177 614.

Поправились и выписаны 6,053 млн пациентов, в том числе 18 636 за минувшие сутки.

Новые зараженные регистрировались в 85 регионах России. Больше всего заболевших выявлено в Московской области - 1125. В Москве суточный COVID-прирост составил 1105. В Петербурге 600 новых эпизодов.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 785 374 случаев коронавирусной инфекции.