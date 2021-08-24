В Израиле выявили рекордное за полгода число заразившихся COVID за сутки

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Израиле зарегистрировали рекордно высокое за последние месяцы число случаев заражения коронавирусом за сутки - свыше 9,8 тыс., сообщает The Times of Israel во вторник.

Таким образом, число зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19 в Израиле с начала пандемии превысило 1 млн человек.

Самое высокое число случаев коронавируса за сутки в Израиле выявили в январе этого года, тогда показатель достиг 10 тыс. за день. Сейчас в стране болеют коронавирусом 72,5 тыс. человек, свыше 1,1 тыс. госпитализированы, и из них 678 в тяжелом состоянии.

Не получили вакцину от COVID-19 в Израиле более 1 млн человек, среди них более 16% - приверженцы ультраортодоксальных течений иудаизма, около 30% - население арабского происхождения.