"Яндекс" сообщил о сбое в работе некоторых сервисов
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Ряд пользователей "Яндекса" столкнулись с трудностями в работе сервисов, сообщила сама компания.
"У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей", - рассказал "Интерфаксу" представитель пресс-службы.
Пользователи жалуются на сбои в работе таких сервисов, как "Поиск", "Кинопоиск", "Карты", "Музыка", "Маркет" и другие.