"Яндекс" сообщил о сбое в работе некоторых сервисов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Ряд пользователей "Яндекса" столкнулись с трудностями в работе сервисов, сообщила сама компания.

"У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей", - рассказал "Интерфаксу" представитель пресс-службы.

Пользователи жалуются на сбои в работе таких сервисов, как "Поиск", "Кинопоиск", "Карты", "Музыка", "Маркет" и другие.