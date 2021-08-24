В Кремле безразличны к тому, что Навальный продолжает деятельность из колонии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Кремле безразлично относятся к тому, что находящийся в колонии оппозиционер Алексей Навальный продолжает свою общественную деятельность, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами внимание Пескова обратили на то, что Навальный даже из колонии продолжает публиковать статьи и обращаться к сторонникам через соцсети.

"Никак не относятся в Кремле к этому. Это абсолютно не наше дело", - ответил пресс-секретарь президента.

Навальный с середины марта отбывает наказание по делу "Ив Роше" в исправительной колонии №2 УФСИН по Владимирской области под городом Покров.