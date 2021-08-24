Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Кремле безразличны к тому, что Навальный продолжает деятельность из колонии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Кремле безразлично относятся к тому, что находящийся в колонии оппозиционер Алексей Навальный продолжает свою общественную деятельность, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В РоссииСКР предъявил Навальному обвинение по делу о посягательстве на права гражданСКР предъявил Навальному обвинение по делу о посягательстве на права гражданЧитать подробнее

В ходе общения с журналистами внимание Пескова обратили на то, что Навальный даже из колонии продолжает публиковать статьи и обращаться к сторонникам через соцсети.

"Никак не относятся в Кремле к этому. Это абсолютно не наше дело", - ответил пресс-секретарь президента.

Навальный с середины марта отбывает наказание по делу "Ив Роше" в исправительной колонии №2 УФСИН по Владимирской области под городом Покров.

Дмитрий Песков Алексей Навальный

Новости

Центр Чумакова готовит вакцину от COVID против штамма "дельта"

НПО Лавочкина столкнулось с проблемами при огневых испытаниях "Луны-25"

Песков назвал риторическим вопрос о пользе сменяемости власти

Пожар в Мордовском заповеднике перешел на лесничество

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 18,8 тыс. случаев коронавируса

Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

"Яндекс" сообщил, что устранил сбой в работе "Яндекс Go"

В Ярославле отстранили от работы сотрудников психбольницы, избивших пациентку

В работе сервиса "Яндекс.Go" произошел сбой

В работе сервиса "Яндекс.Go" произошел сбой

"Эльгауголь" попросила гарантии на вывоз угля на период прокладки ж/д ветки до Охотского моря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');