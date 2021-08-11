СКР предъявил Навальному обвинение по делу о посягательстве на права граждан

Следствие усмотрело это в призывах выходить на митинги в январе

Оппозиционер Алексей Навальный в здании Бабушкинского районного суда Фото: АР/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Политику Алексею Навальному предъявлено обвинение по уголовному делу о создании НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК), сообщила пресс-служба СКР.

По данным следствия, Навальный "создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента", - "Фонд борьбы с коррупцией" (9 июня Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией и ликвидировал). С 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний, установило следствие.

Навальный, Волков, Жданов и иные лица на своих страницах в интернете и на страницах ФБК от имени возглавляемой ими организации публиковали призывк к гражданам выходить на несогласованные митинги в январе 2021 года, следует из пресс-релиза.

"При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность", - известно следствию.

Расследование дела продолжается.

23 и 31 января в городах России прошли несогласованные акции в поддержку Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии и в аэропорту был задержан, а затем отправлен в колонию после замены ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

29 апреля в отношении Навального, который уже был в колонии, а также Волкова и Жданова, который к тому моменту уехали из России, СКР возбудил уголовное дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Адвокат Иван Павлов, представлявший интересы ФБК, и адвокат Жданова Владимир Воронин уточнили, что дело расследуется по части 2 статьи 239 УК (создание некоммерческой организации (включая некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента) либо структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо структурным подразделением). По такому обвинению максимальное наказание составляет до трех лет лишения свободы.