Песков переадресовал ФСИН вопрос об условиях содержания Навального

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не следят за условиями содержания в колонии Алексея Навального и не будут комментировать публикации на эту тему, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет. Не считаем нужным. Это тема, которая касается ФСИН, и к Кремлю эта тема вряд ли имеет какое-то отношение", - ответил он на вопрос, обратил ли Кремль внимание на телесюжет об условиях, в которых оказался Навальный в покровской колонии №2 УФСИН Владимирской области, и не считает ли необходимым это проверить.

Навальный 17 января вернулся в Москву после лечения в Германии, и был задержан в аэропорту "Шереметьево" по прилете. Суд по требованию столичного управления ФСИН заменил ему условный срок по так называемому делу "Ив Роше" на реальный.

Политика сначала поместили в покровскую ИК-2. Там он объявлял голодовку, добиваясь, чтобы его обследовали необходимые ему врачи. В связи с голодовкой его перевели в тюремную больницу колонии во Владимире. 7 июня его вернули в Покров. О том, что с ним происходит, журналистам рассказали люди, недавно освободившиеся из ИК-2.

В октябре стало известно, что администрация покровской колонии сняла Навального с учета как склонного к побегу. Этот статус предполагает ежечасные проверки заключенных по ночам. Политик безуспешно пытался оспорить этот статус в судах. Однако в октябре он был поставлен на профилактический учет как склонный к экстремизму и терроризму.

Через несколько дней спустя президент Владимир Путин в интервью CNBC заявил, что Навальный в колонии оказался не в самых лучших условиях, но "он не один такой". "Кроме него есть и другие люди, которые также нарушили российские законы, и мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто прикрывается политической деятельностью", - сказал тогда президент.