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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Депутат призвал проверить обход компанией Apple закона о предустановке российского софта

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин обратился в Минцифры из-за обхода компанией Apple требований российского законодательства о предустановке российского софта при продаже средств связи в России.

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"По ситуации с российским софтом на смартфонах Apple направил запрос в Минцифры РФ (и копию - в Роспотребнадзор). Попросил ведомства проверить реализацию компанией Apple требований п.4.1 ст.4 Закона РФ "О защите прав потребителей", - написал Горелкин в своем телеграм-канале во вторник.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в Роспотребнадзор и Госдуму в августе начали поступать жалобы пользователей iPhone на то, что при активации устройства система не позволяет предустановить отечественные приложения и выдает ошибку. Кроме того, даже в случае корректной работы установку таких приложений можно просто пропустить. Минцифры уже ведет с Apple переговоры об устранении технических проблем. При этом эксперты полагают, что компания и дальше сможет обходить требования, поскольку возможность закрыть окно выбора не нарушает закон.

Госдума Антон Горелкин Apple

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