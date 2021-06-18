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Минэкономразвития раскритиковало порядок предустановки российского ПО на гаджеты

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития раскритиковало проект постановления правительства РФ о порядке предустановки российского ПО на гаджеты. Предустановка отечественных приложений-супераппов, таких как "Яндекс" и "ВКонтакте", приведет к нарушению конкуренции между российскими разработчиками софта, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на подготовленную министерством оценку регулирующего воздействия документа.

Разработчиком документа является Минцифры, он обязывает производителей смартфонов, компьютеров и Smart TV предустанавливать отдельные российские приложения на свои гаджеты на "более благоприятных условиях".

В перечень отечественных программ для установки включено большое количество сервисов "Яндекса" и Mail.ru Group - компании развивают супераппы на базе, соответственно, "Яндекс Go" и соцсети "ВКонтакте".

В материалах Минэкономразвития приведены оценки бизнеса, согласно которым предустановка приложений позволит увеличить аудиторию на 50% за 3 года и сэкономить на плате вендорам. Однако не попавшие в реестр отечественные разработчики окажутся в неравных условиях, а критерий популярности приложений при их предустановке еще больше исказит конкуренцию, предупреждает министерство.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагала обязать разработчиков приложений с функциями супераппов (куда встроены в т.ч. маркетплейсы и агрегаторы объявлений) отключать дополнительные функции, которые не относятся к тому классу программ, в рамках которого они прошли отбор в реестр.

В свою очередь в Минцифры рассматривают супераппы как преимущество российского рынка приложений и считают неправильным отключение в них отдельного функционала. При этом министерство готово расширить классы предустанавливаемых программ торговыми агрегаторами, отмечает газета.

Предустановка российского ПО на гаджеты

1 апреля вступил в силу закон, обязывающий предустанавливать отечественные приложения на технику, произведенную с этой даты и продаваемую на территории РФ. При этом пользователь всегда может отказаться от предустановленного ПО и пользоваться удобными ему сервисами. За продажу гаджетов без предустановленного ПО назначены штрафы.

Минэкономразвития Минцифры Яндекс ВКонтакте Mail.ru Group

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