Минэкономразвития раскритиковало порядок предустановки российского ПО на гаджеты

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития раскритиковало проект постановления правительства РФ о порядке предустановки российского ПО на гаджеты. Предустановка отечественных приложений-супераппов, таких как "Яндекс" и "ВКонтакте", приведет к нарушению конкуренции между российскими разработчиками софта, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на подготовленную министерством оценку регулирующего воздействия документа.

Разработчиком документа является Минцифры, он обязывает производителей смартфонов, компьютеров и Smart TV предустанавливать отдельные российские приложения на свои гаджеты на "более благоприятных условиях".

В перечень отечественных программ для установки включено большое количество сервисов "Яндекса" и Mail.ru Group - компании развивают супераппы на базе, соответственно, "Яндекс Go" и соцсети "ВКонтакте".

В материалах Минэкономразвития приведены оценки бизнеса, согласно которым предустановка приложений позволит увеличить аудиторию на 50% за 3 года и сэкономить на плате вендорам. Однако не попавшие в реестр отечественные разработчики окажутся в неравных условиях, а критерий популярности приложений при их предустановке еще больше исказит конкуренцию, предупреждает министерство.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагала обязать разработчиков приложений с функциями супераппов (куда встроены в т.ч. маркетплейсы и агрегаторы объявлений) отключать дополнительные функции, которые не относятся к тому классу программ, в рамках которого они прошли отбор в реестр.

В свою очередь в Минцифры рассматривают супераппы как преимущество российского рынка приложений и считают неправильным отключение в них отдельного функционала. При этом министерство готово расширить классы предустанавливаемых программ торговыми агрегаторами, отмечает газета.