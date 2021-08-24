Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Президент РФ потребовал кардинально усилить систему лесоохраны

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", поручил правительству кардинально усилить систему лесоохраны в связи с масштабными пожарами в этом году и пообещал двукратное увеличение финансирования этой сферы.

Лесные пожары в России

Путин отметил, что "важно четко определить полномочия уровней власти в этой сфере, предусмотреть нормативное оформление механизмов своевременной помощи регионам со стороны МЧС, других ведомств".

"А чтобы нарастить возможности самих регионов по защите лесов, дополнительно выделим на эти цели еще 24 млрд рублей", - сообщил глава государства.

По его словам, "это будет означать 100-процентное выполнение обязательств Федерации по выплате субвенций регионам, но на практике это будет означать фактически двукратное увеличение финансирования в этой сфере".

Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Путин предложил запретить банкам списывать у должников соцвыплаты

Путин предложил выплатить по 15 тыс. руб. сотрудникам правоохранительных органов

Путин предложил выплатить по 15 тыс. руб. сотрудникам правоохранительных органов

Путин заявил о планах индексации пенсий в 2022 г. выше уровня инфляции

Минюст сообщил, что "Дождь" получил более 130 тыс. евро от ЕС

Минюст сообщил, что "Дождь" получил более 130 тыс. евро от ЕС

МИД РФ предупредил о последствиях участия некоторых стран в "Крымской платформе"

МИД РФ предупредил о последствиях участия некоторых стран в "Крымской платформе"

ЦИК исключил 8 кандидатов из списков ЛДПР, "Новых людей" и "Яблока"

В России на переработку идет лишь 4% твердых коммунальных отходов

В России на переработку идет лишь 4% твердых коммунальных отходов
Пандемия коронавируса

В центре "Вектор" сообщили о разработке универсальных антител ко всем штаммам COVID

В центре "Вектор" сообщили о разработке универсальных антител ко всем штаммам COVID

Twitter и Facebook оспорили штрафы за неудаление запрещенного контента

Twitter и Facebook оспорили штрафы за неудаление запрещенного контента

Путин уволил замглавы СКР Рассохова

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');