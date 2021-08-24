Президент РФ потребовал кардинально усилить систему лесоохраны

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", поручил правительству кардинально усилить систему лесоохраны в связи с масштабными пожарами в этом году и пообещал двукратное увеличение финансирования этой сферы.

Путин отметил, что "важно четко определить полномочия уровней власти в этой сфере, предусмотреть нормативное оформление механизмов своевременной помощи регионам со стороны МЧС, других ведомств".

"А чтобы нарастить возможности самих регионов по защите лесов, дополнительно выделим на эти цели еще 24 млрд рублей", - сообщил глава государства.

По его словам, "это будет означать 100-процентное выполнение обязательств Федерации по выплате субвенций регионам, но на практике это будет означать фактически двукратное увеличение финансирования в этой сфере".