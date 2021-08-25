В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней школьницы

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД установили личность и задержали 40-летнего уроженца Сургута, который подозревается в убийстве восьмилетней школьницы из Тюмени. Об этом сообщает в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате исследования, проведенного специалистами ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки", - отметила Волк.

Ранее сообщалось, что в среду сотрудники Главного следственного управления СКР проверяли причастность 40-летнего мужчины к убийству девочки.

Восьмилетняя школьница пропала 30 июня этого года. Было возбуждено уголовное дело по пункту "в части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Затем по решению председателя СКР Александра Бастрыкина оно было передано для расследования в центральный аппарат ведомства.

Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства.

Проводится комплекс следственных действий и экспертных исследований по проверке полученных доказательств. Следователи ГСУ и криминалисты центрального аппарата продолжают работать в Тюменской области.

Одновременно с этим в Главном следственном управлении в рамках другого уголовного дела продолжается расследование фактов безвестного исчезновения восьми детей в Тюменской области в разное время, начиная с 1997 года.