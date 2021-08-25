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Структуры АФК и Росконгресса будут вместе продвигать продукцию народных мастеров

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Структуры ПАО АФК "Система", фонда "Росконгресс" и ООО "Национальный бренд" учредили совместное предприятие - ООО "Торговый дом РК-НХП", через которое планируют продвигать и продавать продукцию народных мастеров на мероприятиях Росконгресса и его партнеров.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Торговый дом РК-НХП" был создан 24 августа; 50% получило ООО ГК "Народные художественные промыслы" (ГК "НХП") - 100-процентная "дочка" ООО "Система Телеком Активы", 40% - у ООО "РК-Медиа", основным владельцем которой является "Росконгресс", еще 10% получило ООО "Национальный бренд".

Как объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе ГК "НХП", совместное предприятие создано в рамках развития стратегического партнерства между НХП и Росконгрессом - для продвижения продукции народных мастеров, в том числе гжели, на всех мероприятиях Росконгресса и его партнеров.

СП займется популяризацией российских культурных брендов и повышением их коммерческой привлекательности и будет продавать продукцию народных промыслов на выставках.

ГК "НХП" уже является генеральным партнером проекта национального бренда "Сделано в России" (реализуется при поддержке Росконгресса), в целях формирования инструментов для продвижения отрасли народных художественных промыслов. Одним из таких инструментов является расширение каналов сбыта и развитие системы продаж в рамках проведения конгрессно-выставочных мероприятий и партнерской сети Росконгресса.

ГК "НХП" была зарегистрирована в 2019 году, с декабря того же года ГК совместно со Сбербанком входят в капитал ООО УК "Гжель" - российского производителя изделий из фарфора с ручной художественной росписью и одного из старейших предприятий народных художественных промыслов в России.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году и является крупнейшим организатором международных, конгрессных, выставочных, спортивных и общественных мероприятий и событий в области культуры.

Росконгресс АФК Система Национальный бренд РК-НХП УК Гжель

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