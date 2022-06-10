Мишустин пообещал художественным народным промыслам субсидии еще на 500 млн руб.

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Дополнительные полмиллиарда рублей будут выделены на поддержку предприятий народных художественных промыслов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В бюджете заложили 600 млн рублей. Я вчера поздно вечером советовался с президентом в том числе по сегодняшнему визиту. А он очень активно занимался художественными народными промыслами. Вчера мы посоветовались и приняли решение добавить полмиллиарда рублей к этим субсидиям", - сказал Мишустин на встрече с представителями ведущих предприятий народных художественных промыслов во время посещения Жостовской фабрики.

"Это серьёзная сумма, которая для 86 предприятий, которые есть в реестре, будет хорошей подмогой и опорой", - добавил он.

Премьер также отметил, что предприятия народных промыслов смогут авансом получать субсидию на оплату энергоресурсов и страховых взносов. "Сегодня подписано постановление правительства, которое совершенствует правила этой поддержки. Теперь она будет предоставляться авансом. Речь идёт о субсидии на оплату энергоресурсов и, в том числе, страховых взносов. Причём компенсацию эту можно будет получить сразу, не дожидаясь конца месяца", - сказал он.

"Рассчитываем, что эта мера снизит нагрузку на ваши производства и повысит их финансовую устойчивость", - отметил глава правительства.

Он заверил участников встречи, что предприятия народных промыслов не останутся без внимания и поддержки государства.

Премьер напомнил, что в текущем году на их поддержку в бюджете предусмотрено 600 млн рублей. "Такие средства позволят компенсировать часть расходов, включая закупку сырья и материалов, необходимых для произведения художественных работ", - добавил Мишустин.