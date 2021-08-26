Поджог мог стать причиной природного пожара в Тольятти

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Власти Тольятти рассчитывают через сутки ликвидировать природный пожар в городе, сообщил мэр города Николай Ренц в инстаграме.

"Предварительная версия возникновения пожара - поджог. Очаг возгорания возник среди молодых густых лесопосадок, где не было ни дорожек, ни тропинок. Фактически пожар начался в самом центре лесного квадрата", - написал Ренц.

По его словам, на месте пожара работают два вертолета и один самолет ИЛ-76, а также вспомогательная техника: бойлеры, мехлопаты и тракторы. Также помощь в тушении огня оказывают предприятия города.

Как сообщалось, пожар на территории третьего квартала Тольяттинского участкового лесничества разгорелся в среду вечером на площади 8 га, в связи с порывистым ветром огонь быстро распространялся и к ночи охватил 10 га. В четверг утром пожар был локализован. Площадь активного горения составляла 0,5 га.

Ранее сообщалось, что в середине июля из-за пожара в Тольяттинском городском лесничестве в городе вводился режим ЧС. Площадь, пройденная огнем за четверо суток, составила 152,6 га, пламя удалось остановить за 2 км до ближайших жилых построек. Погибших и пострадавших не было. По предварительным данным МЧС, причиной пожара в лесничестве мог стать поджог, на месте возгорания были найдены канистры. По данному факту было возбуждено уголовное дело.