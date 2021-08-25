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Турция начала выводить свои подразделения из Афганистана

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Власти Турции, проведя оценку ситуации в Афганистане, объявили о начале вывода турецкого контингента из этой страны, цитирует в среду газета Sabah выдержки из заявления Минобороны.

"Эвакуация подразделений вооруженных сил Турции из Афганистана начинается после оценки сложившихся условий. Турецкие вооруженные силы возвращаются на родину с гордостью за выполненный долг", - приводит издание цитату из коммюнике Минобороны.

По данным Sabah, ранее в среду турецкие представители в Афганистане сообщили, что талибы (террористическое движение "Талибан" запрещено в России) обратились к ним за содействием и технической помощью в управлении международным аэропортом "Хамид Карзай" в Кабуле. Однако, талибы обусловили запрос тем, что и турецкие силы должны покинуть Афганистан в оговоренные сроки, то есть до конца августа.

Турция Афганистан

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