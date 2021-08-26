Бельгия прекратила эвакуацию из аэропорта Кабула

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Правительство Бельгии объявило в среду вечером о прекращении эвакуации из Кабула.

"Федеральное правительство приняло решение прекратить эвакуацию из аэропорта Кабула ввиду развития ситуации в Афганистане и по договоренности с европейскими партнерами", - говорится в коммюнике, распространенном офисом премьер-министра Александра Де Кроо.

"С 21:30 по бельгийскому времени (22:30 мск), весь персонал операции Red Kite (по эвакуации подданных Бельгии, афганцев и граждан третьих стран - ИФ) и эвакуированные лица собраны в Исламабаде. Бельгия продолжит репатриацию в нашу страну эвакуированных людей и контингента операции Red Kite в ближайшие дни", - сообщили бельгийские федеральные власти.

СМИ Бельгии, которые цитируют правительственное коммюнике, также отмечают, что в среду удалось осуществить пять рейсов между Кабулом и Исламабадом.

В связи с решением США придерживаться крайнего срока эвакуации 31 августа ряд стран в последние дни сообщили о намерении прекратить свои операции по вывозу собственных граждан и заслуживающих убежища афганцев на текущей неделе. Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация работает над скорейшим завершением эвакуации из Кабула всех желающих покинуть Афганистан, а срок окончания операции пока остается прежним - 31 августа. По словам Байдена, выполнение этой цели требует продолжения сотрудничества со стороны движения "Талибан" (запрещено в РФ), и он просил Пентагон и Госдеп США подготовить планы на случай возможного изменения в графике эвакуации.