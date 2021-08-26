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Суд отказал в УДО осужденному за хищение при разработке подлодки "Варшавянка"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Колпинский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшему генеральному директору АО "Новит Про" Андрею Петрову, осужденному за хищение более 368 млн рублей при проектировании подводной лодки "Варшавянка". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В СИЗО, где Петров содержится и работает дневальным, положительно охарактеризовали осужденного. У него пять поощрений от руководства, он посещает спортивный кружок.

Весте с тем на вопрос суда о погашении задолженности в рамках возмещения ущерба адвокат Петрова сообщил, что "осужденный ничего возмещать не будет, так как конкретную сумму, похищенную именно им, суд не установил, а сам он ее определить не может", следует из сообщения.

Бывший гендиректор АО "Новит Про" Петров в июле 2020 года был осужден Кировским районным судом Петербурга на три года лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей. Фигурант полностью признал вину и заключил досудебное соглашение.

Суд установил, что с мая 2012-го по апрель 2017 года Петров в составе преступной группы получил деньги Минобороны РФ в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке подводной лодки проекта 636 "Варшавянка" в сумме не менее 368 млн 229 тыс. рублей, которые похитил.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено в январе 2018 года. В качестве подозреваемых задержали не только экс-гендиректора АО "Новит Про" Петрова, но и на тот момент действующего гендиректора организации Валерия Пшеничного, а также заместителя главного инженера АО "Адмиралтейские верфи" Глеба Емельченкова. В начале февраля того же года Пшеничного нашли мертвым в СИЗО Петербурга.

В декабре 2019 года суд в Петербурге заочно арестовал сына Пшеничного Дениса, который находится в международном розыске.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", петербургское АО "Новит Про" занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.

Петербург Новит Про Андрей Петров Варшавянка

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