Экс-гендиректор проектной компании осужден за хищение при разработке подлодки "Варшавянка"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего генерального директора АО "Новит Про" Андрея Петрова по делу о хищении более 368 млн рублей при проектировании подводной лодки "Варшавянка".

Как сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов города, Петрову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, он оштрафован на 500 тыс. рублей.

Отмечается, что фигурант полностью признал вину и заключил досудебное соглашение.

Суд установил, что в период с 23 мая 2012 по 13 апреля 2017-го Петров в составе преступной группы получил деньги Минобороны РФ в рамках исполнения государственного оборонного заказа в сумме не менее 368 млн 229 тыс. рублей, которые похитил.

12 января 2018 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении контракта с Минобороны РФ по разработке подводной лодки проекта 636 "Варшавянка". В качестве подозреваемых задержали заместителя главного инженера АО "Адмиралтейские верфи" Глеба Емельченкова, бывшего гендиректора АО "НовИТ ПРО" Андрея Петрова и генерального директора компании (на тот момент) Валерия Пшеничного. В начале февраля того же года Пшеничного нашли мертвым в СИЗО Петербурга.

В декабре 2019 года суд в Петербурге заочно арестовал сына Пшеничного Дениса, который находится в международном розыске.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", петербургское АО "Новит Про" занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.