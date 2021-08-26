Радужная пленка появилась на море у порта Темрюк из-за подтоплений

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Азовском море между причалами морского терминала "ТемрюкМорТранса" собирают радужную пленку с поверхности воды, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота. Ранее источник агентства сказал, что там обнаружили нефтяное пятно. Его назвали результатом затоплений.

"От порта "Темрюк" пришла информация: руководитель одного из морских терминалов сообщил об обнаружении радужной пленки, которая протянулась от береговой черты в районе терминала ООО "Порт Мечел-Темрюк" между вторым и пятым причалами. Была дана команда буксиру морской службы - выдвинуться на место для устранения загрязнения", - сказали в Росморречфлоте.

Погода в этом районе спокойная и не помешает работе по устранению пленки, добавил предствитель ведомства.

В Темрюкском филиале ФГБУ "Администрация морских портов Азовского моря" уточнили, что радужная пленка образовалась в следствие подтоплений.

"Разлива не было. Загрязнение на поверхности моря образовалось после подтопления, которое было недавно в Темрюкском районе. На поверхности моря образовалась радужная пленка площадью 100 квадратных метров", - уточнил представитель филиала.