Источник сообщил о нефтяном пятне у причалов "ТемрюкМорТранса" в Азовском море

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Азовском море между двумя причалами морского терминала ООО "ТемрюкМорТранс" обнаружено масляное пятно площадью около 100 квадратных метров, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он отметил, что для ликвидации загрязнения туда направлено судно морской спасательной службы.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием в связи с этой информацией.

Вечером 7 августа в Черном море произошел залповый выброс нефти во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), расположенного в 6 километрах от берега, неподалеку от Новороссийска.

После аварии КТК сообщил, что разлив нефти достиг 200 квадратных метров, его локализовали в тот же вечер и вскоре ликвидировали.

Институт космических исследований Российской академии наук (РАН), ссылаясь на данные спутниковой съемки, затем сообщил, что площадь разлива нефтепродуктов оказалась в 400 тысяч раз больше, чем указал КТК.

После этого в правительстве инициировали тотальную проверку портов, занимающихся перевалкой нефти.