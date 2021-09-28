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Росприроднадзор узнал о новом разливе нефтепродуктов в Азовском море

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила в инстгараме о новом разливе нефтепродуктов в море, который произошел в порту Темрюк в Краснодарском крае.

" Утечка произошла с судна "Леди Лейла" в Темрюке. Также совсем недавно нефтяную пленку обнаружили возле строящихся причалов "Порт Мечел-Темрюк". Это становится похоже на закономерность", - написала она и пообещала, что виновников утечки привлекут к ответтсвенности.

В конце августа 2021 года в акватории Азовского моря в Краснодарском крае между причалами морского терминала ООО "Порт Мечел-Темрюк" образовалась радужная пленка. В Темрюкском филиале ФГБУ "Администрация морских портов Азовского моря" уточняли, что пленка стала результатом подтопления.

"Разлива не было. Загрязнение на поверхности моря образовалось после подтопления, которое было недавно в Темрюкском районе. На поверхности моря образовалась радужная пленка площадью 100 кв. метров", - говорил представитель учреждения.

Вице-премьер Виктория Абрамченко в сентябре поручила Росприроднадзору до конца 2022 года внепланово проверить 86 операторов морских терминалов на соблюдение требований по охране окружающей среды. Терминалы и порты будут проверяться, в том числе, в части готовности к ликвидации аварийных разливов нефти.

Росприроднадзор Светлана Радионова Темрюк Кубань Азовское море

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