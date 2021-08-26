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Тело пропавшей женщины найдено в Дагестане

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Спасатели нашли тело женщины, унесенной селем в Дагестане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"В 16:00 спасателями и местными жителями было обнаружено тело женщины 1969 года рождения, находившейся в автомобиле ВАЗ-2107, который унесло селевым потоком 23 августа в селе Хаджалмахи Левашинского района", - говорится в сообщении.

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Тело было обнаружено в 150 метрах от моста в села Майданское Унцукульского района на берегу реки.

"Родственниками опознана. Продолжаются поиски сына 2001 года рождения", - сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, после обильных дождей в результате подъема уровни реки и схода селя в Гунибском и Левашинском районах Дагестана унесло пять человек. Двое из них - туристы из Москвы и Петербурга, остальные местные жители - мужчина и женщина с сыном. Тела одного туриста из Москвы и мужчины были найдены ранее.

В настоящее время продолжаются поиски туриста из Петербурга и молодого человека из Левашинского района 2001 года рождения.

Дагестан

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