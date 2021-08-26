В Дагестане нашли тело второго пропавшего после схода селей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Спасатели Карабудахкентского поисково-спасательного отряда МЧС нашли тело второго пропавшего в горах Дагестана после схода селевых потоков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Найден мертвым водитель "Газели", 1969 года рождения, житель села Куппа Левашинского района, которого унесло селевым потоком. Его нашли в районе села Майданское в начале Ирганайского водохранилища", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что нашли тело одного из двух унесенных рекой туристов в Гунибском районе – жителя Москвы. Всего в результате ливневых дождей рекой и селевыми потоками унесло пять человек: двое – туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, трое – местные жители, мать с сыном и мужчина.

Обнаружены тела жителя Москвы и местного жителя. Поиски троих людей продолжаются.

По данному факту, следственные органы проводят проверку.