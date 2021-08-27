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Найдено тело четвертого пропавшего после схода селей в Дагестане

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС обнаружили тело четвертого человека, которого унесло селевым потоком в Дагестане, сообщила пресс-служба республиканского управления ведомства в пятницу.

"Найдено тело молодого парня из села Хаджалмахи Левашинского района. Его нашли сегодня утром в селе Майданское, в 50 метрах от моста. Родственники опознали его", - говорится в сообщении.

Юношу вместе с его матерью в автомобиле "ВАЗ-2107" унесло селевым потоком. Тело женщины нашли в четверг.

Кроме того, в Гунибском районе рекой унесло двух туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Одного нашли, поиски жителя Москвы продолжаются.

Еще одного мужчину, местного жителя, унесло селевым потоком в его автомобиле "ГАЗель" в Левашинском районе. Его тело было найдено в среду.

Дагестан МЧС

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