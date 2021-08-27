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В Пермском крае сняли запрет на работу ТЦ по выходным

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Торговым центрам в пяти городах Пермского края разрешено возобновить работу по выходным дням, сообщается в пятницу на сайте губернатора и правительства региона.

"Отменен запрет на работу по выходным дням (субботам и воскресеньям) крупных торговых и торгово-развлекательных центров, а также гипермаркетов, расположенных в Перми, Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском", - говорится в сообщении.

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Решение об ограничении работы ТЦ в этих городах действовало с 5 августа. По данным регионального Минпромторга, за эти недели ТЦ и ТРК смогли усилить контроль за соблюдением мер предупреждения и профилактики COVID-19.

При этом до 30 сентября продлевается действие всех остальных текущих ограничительных мер, действующих на территории Пермского края. В частности, запрещена работа ночных клубов (дискотек) и иных развлекательных и досуговых заведений. Ограничена работа кафе, ресторанов и других организаций общественного питания в период с 1:00 до 6:00. Не допускается проведение спортивных, культурных, физкультурных и ряда других мероприятий.

Отмечается, что сейчас ситуация с коронавирусом лишь незначительно стабилизировалась, но остается крайне напряженной. "Это только небольшая передышка для системы здравоохранения. По-прежнему каждый день Роспотребнадзор подтверждает более 470 новых случаев коронавируса. Несмотря на принятие необходимых мер, медучреждения испытывают еще более высокую нагрузку, чем в декабре 2020 года", - приводятся в сообщении слова губернатора края Дмитрия Махонина.

По последним данным регионального оперштаба, всего с начала эпидемии в регионе подтверждено почти 85,4 тыс. случаев коронавируса, свыше 3,9 тыс. человек скончались, более 75,1 тыс. пациентов выздоровели.

Пермский край коронавирус

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