Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Коронавирусом в мире заразились свыше 214,6 млн человек

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составило 214 626 986, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 474 500 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 38 384 553 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 633 564.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 603 188, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 436 861.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 20 676 561 заболевший, умерли 577 575 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 575,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 956 человек, в Индии - 313, Бразилии - 2 695.

Хроника коронавируса. Август.

22
Волонтеры проводят дезинфекцию перед каждым теннисным матчем на Паралимпийских играх в Токио23 августа. В Китае впервые с июля не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом внутри границ.23 августа. Фестиваль Гай Джатра празднуют в Непале в период пандемии коронавируса COVID-19. Отмечая религиозный праздник непальские индусы просят спасения и мира для членов их семей, которые скончались в прошлом году.20 августа. Безработица и высокие цены на продовольствие приводят к увеличению числа бездомных в Бразилии на фоне пандемии коронавируса.19 августа. В Индии за сутки более восьми миллионов человек привились от коронавируса.18 августа. Отель для прохождения 21-дневного карантина для прибывающих в Гонконг из стран "повышенного риска".17 августа. Камни с именами умерших от коронавируса, разложенные на стихийном мемориале у здания правительства Буэнос-Айреса.16 августа. На Филиппинах зарегистрирован первый случай лямбда-варианта коронавируса.13 августа. Похоронные бригады работают круглосуточно во многих районах Индонезии, не только помогая хоронить, но и знакомя общественность с новыми правилами погребения умерших от заражения COVID-19.12 августа. Изоляция австралийского Мельбурна будет продлена на неделю после того, как штат Виктория зафиксировал 20 новых случаев заражения COVID-19.11 августа. В Непале проходит вакцинация пожилых людей от коронавируса COVID-19 препараторм AstraZeneca.9 августа. В Чили объявили национальный траур в память о гражданах страны, умерших от коронавируса. 6 августа. В Италии "зеленый пропуск" (документ с данными о вакцинации) стал обязательным для преподавателей, пассажиров общественного транспорта, посетителей музеев и ресторанов.5 августа. В школах Бразилии возобновились занятия после полутора лет дистанционного обучения.3 августа. Более 85 процентов взрослого населения в Шанхае прошли полный курс вакцинации.2 августа. В Израиле проходит вакцинация третьей дозой препарата Pfizer-BioNTech людей старше 60 лет. 2 августа. В Берлине прошли 13 акций протеста против коронавирусных ограничений. В ходе воскресных протестов задержали около 600 человек.2 августа. Сотрудники скорой оказывают помощь бездомным с COVID-19 на улицах Бангкока.2 августа. Власти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается.1 августа. Власти Индии приказали закрыть магазины в некоторых рыночных зонах после резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в Ченнаи.1 августа. В Японии продлили до конца августа режим чрезвычайной ситуации в трёх префектурах Токио - Сайтаме, Тибе и Канагаве - и западной префектуре Осака.1 августа. В столице Великобритании прошел полумарафон "Достопримечательности Лондона". Забег стал первым крупномасштабным беговым мероприятием, проведенным после ослабления карантинных ограничений.
Волонтеры проводят дезинфекцию перед каждым теннисным матчем на Паралимпийских играх в Токио
Хроника 09 января 2020 года – 27 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия

Новости

Число жертв взрывов на военном складе в Казахстане выросло до пяти

Число жертв взрывов на военном складе в Казахстане выросло до пяти

Глава Минобороны Казахстана намерен подать в отставку после взрывов на военном складе

Военное командование США призвало готовиться к новым терактам в Кабуле

Военное командование США призвало готовиться к новым терактам в Кабуле

Что случилось этой ночью: пятница, 27 августа

Четверо военных погибли при ликвидации последствий взрывов в Казахстане

Главный переговорщик по Brexit решил участвовать в выборах президента Франции

Главный переговорщик по Brexit решил участвовать в выборах президента Франции
Афганистан во власти талибов

США эвакуировали из Афганистана около 100 тысяч человек

Афганистан во власти талибов

Байден пообещал найти и наказать совершивших теракт в Кабуле

Байден пообещал найти и наказать совершивших теракт в Кабуле

Взрывы прекратились на горящем складе боеприпасов на юге Казахстана

СМИ сообщили об очередном мощном взрыве в Кабуле

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');