В Магадане сняли режим повышенной готовности, введенный из-за проблем с вывозом мусора

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Власти Магадана отменяют режим повышенной готовности, введенный в городе в августе из-за угрозы "мусорного коллапса", сообщила пресс-служба мэрии.

"Членами комиссии по чрезвычайным ситуациям по вывозу твердых коммунальных отходов решено снять режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

По данным городских властей, ситуация улучшилась, крупногабаритные отходы стали вывозить регулярнее, своевременно проводится уборка мусора. Однако недостаток спецтехники, водителей и рабочих не всегда позволяют содержать площадки в порядке, отмечается в сообщении.

Жители города также стали реже жаловаться на проблемы с вывозом и уборкой мусора. В августе поступило более 70 таких обращений, с начала сентябре - 13.

Как сообщалось, жители Магадана жаловались на стихийные свалки, переполненные урны, нехватку мусорных баков, скопления строительного и крупногабаритного мусора, несвоевременную очистку площадок.

Мэр города Юрий Гришан в конце августа на заседании комиссии по ЧС заявил, что не исключает введения режима ЧС из-за проблем с вывозом мусора в городе. Прокуратура Магадана потребовала от главы города не допустить "мусорного коллапса".

Также надзорное ведомство признало неудовлетворительной работу городских чиновников, подведомственных учреждений и регионального оператора "Магаданский" по сбору и вывозу мусора.