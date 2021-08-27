Арестован обвиняемый в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Ленинский суд в Тюмени в пятницу арестовал до 25 октября обвиняемого в убийстве восьмилетней школьницы, сообщили "Интерфаксу" в областном суде.

Подозреваемый был задержан 25 августа. До середины августа он жил в арендованной квартире неподалеку от своей жертвы. По данным СКР, на допросе он признался, что 30 июня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, заманил девочку с лестничной площадки в квартиру, связал скотчем, изнасиловал и задушил. Тело ребенка он несколько дней хранил в холодильнике, а затем вывез.

Тело девочки с признаками насильственной смерти было найдено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от ее дома. Свои признательные показания подозреваемый подтвердил на месте, в том числе показав, где спрятал тело.

Установлено, что в 2008-2011 годах он был помощником участкового в районном отделе милиции в городе Нягань (ХМАО). В Тюмень он переехал в 2015 году и стал работать сборщиком мебели.