Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Арестован обвиняемый в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Ленинский суд в Тюмени в пятницу арестовал до 25 октября обвиняемого в убийстве восьмилетней школьницы, сообщили "Интерфаксу" в областном суде.

Подозреваемый был задержан 25 августа. До середины августа он жил в арендованной квартире неподалеку от своей жертвы. По данным СКР, на допросе он признался, что 30 июня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, заманил девочку с лестничной площадки в квартиру, связал скотчем, изнасиловал и задушил. Тело ребенка он несколько дней хранил в холодильнике, а затем вывез.

Тело девочки с признаками насильственной смерти было найдено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от ее дома. Свои признательные показания подозреваемый подтвердил на месте, в том числе показав, где спрятал тело.

Установлено, что в 2008-2011 годах он был помощником участкового в районном отделе милиции в городе Нягань (ХМАО). В Тюмень он переехал в 2015 году и стал работать сборщиком мебели.

Тюмень

Новости по теме

Новости

"Победа" передаст часть рейсов другим авиакомпаниям из-за заболевших COVID пилотов

Booking.com решил обжаловать решение ФАС о штрафе

Booking.com решил обжаловать решение ФАС о штрафе

Zoom попросила у ФАС разрешения на покупку Five9

Кремль отреагировал на обращение СМИ к Путину по поводу закона об иноагентах

Кремль отреагировал на обращение СМИ к Путину по поводу закона об иноагентах

Опубликованы обновленные материалы к проведению ЕГЭ

Опубликованы обновленные материалы к проведению ЕГЭ

Росавиация предложит оперштабу разрешить чартерные рейсы в Египет

Пандемия коронавируса

Суточная COVID-смертность в РФ вновь упала ниже отметки в 800 человек

Суточная COVID-смертность в РФ вновь упала ниже отметки в 800 человек

По вине человека началось более 80% лесных пожаров в Свердловской области

Комитет Госдумы обсудит назначение Поклонской послом в Кабо-Верде

Комитет Госдумы обсудит назначение Поклонской послом в Кабо-Верде

Что произошло за день: четверг, 26 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');