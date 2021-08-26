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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Житель Тюмени признался в убийстве восьмилетней девочки

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Задержанный житель Тюмени признался в убийстве восьмилетней девочки, следствие просит суд о его аресте, сообщила в четверг официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, на допросе он сообщил, что утром 30 июня, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, встретил девочку на лестничной площадке, заманил ее в квартиру, связал скотчем, изнасиловал и задушил. Тело ребенка он хранил в холодильнике несколько дней.

"С места работы, где он является сборщиком мебели, Бережной взял коробку от бытовой техники, в которую тщательно упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. 17 августа он спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где оно впоследствии было обнаружено в ходе организованных следствием поисковых мероприятий", - сказала Петренко.

Установлено, что подозреваемый в 2008-2011 годах проходил службу в качестве помощника участкового в районном отделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, а в Тюмень переехал в 2015 году. С середины июня до середины августа 2021 года он жил в арендованной квартире неподалеку от места жительства убитой девочки.

Свои признательные показания подозреваемый подтвердил при проверке на месте, в том числе указал место, где спрятал тело девочки. По делу назначен ряд экспертиз.

В среду сотрудники Главного следственного управления СКР проверяли причастность 40-летнего мужчины к убийству девочки.

Восьмилетняя школьница пропала 30 июня, после чего было возбуждено дело об убийстве ребенка. Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства.

Тюмень

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