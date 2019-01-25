Жительницу Австралии укусила прятавшаяся в унитазе змея

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Жительницу Австралии, приехавшую в гости к родственникам в Брисбен, укусила змея, которая пряталась от жары в унитазе.

Как сообщает "Би-би-си", 59-летнюю Хелен Ричардс укусил так называемый ромбический питон - эти водяные австралийские питоны не ядовиты, но после их укусов рекомендуется сделать прививку от столбняка.

Ричардс рассказала, что почувствовала укус, а когда обернулась, увидела в унитазе животное, похожее на черепаху с длинной шеей.

Как пояснил специалист по рептилиям, который изъял питона, змеи часто заползают в ванные комнаты в поисках воды в период жары. Ромбические питоны относительно безобидны, включая полутораметровое животное, напугавшее Хелен Ричардс.

В настоящее время в Австралии установилась рекордная жара, температура побила уже несколько рекордов. В стране бушуют лесные пожары, сообщается о массовой гибели диких лошадей и других животных.